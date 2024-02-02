Yalova\'da Tersanede Çalışan İşçiler Karbonmonoksit Gazından Etkilendi

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YALOVA'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan 7 işçi, kaynak yaparken sızan ve kaldıkları otel odasında elbiselerinden yayılan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Altınova ilçesindeki tersanede çalışan 7 işçi, kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. AFAD ekipleri, otelde yaptıkları incelemede 7 kişinin, kaynak yaparken sızan ve otele gelince dolaba koydukları kıyafetlerinden yayılan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirlendi.

Yalova AFAD Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi tarafından alınan; Altınova Digikent Otel'de karbonmonoksit gazından zehirlenme ihbarı üzerine, KBRN ekibimiz ve Altınova İlçe Jandarma ekipleri olay yerine ivedilikle intikal etmiştir. Gerekli ölçümler yapılıp raporlanması yapılmıştır. Karbonmonoksit gazından etkilenen 7 vatandaşımız sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.