Yalova'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 UV 004 plakalı tır, Kocaeli istikametine seyir halindeyken Kaytazdere beldesinin ışıklar mevkisinde refüje çıkarak devrildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.??
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