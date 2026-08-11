Yalova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Yalova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Yalova-Çınarcık yolunda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın incelemesi sürüyor.

Yalova- Çınarcık kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yalova-Çınarcık kara yolunun Koru beldesi Harbiş mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dönüş yapmaya çalışan 77 AAZ 066 plakalı otomobil ile Yalova'dan Çınarcık istikametine seyir halinde olan mermer yüklü 28 ACE 784 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine ulaşan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçlarda sıkışma riskine karşı güvenlik önlemleri alarak yaralıları bulundukları yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Yalova-Çınarcık kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hasarlı araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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