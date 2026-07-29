Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çiftlikköy ilçesinde B.Y. ve K.T'ye ait ev ve bahçelerde bulunan serada arama yaptı.

Aramada, 46 kök Hint keneviri, 63 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.

Zanlılar B.Y. ve K.T. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.