Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Tutuklama
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Tutuklama

16.05.2026 14:00
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 şüpheliden 22'si tutuklandı, 13 bin 930 hap ele geçirildi.

Zehra BAYKAL/YALOVA, –YALOVA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 92 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçunun engellenmesine yönelik mart ayında başlatılan çalışma kapsamında, 14 Mayıs'ta Yalova merkezli İstanbul, Bursa ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 46, 'Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçundan 46 olmak üzere 92 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 13 bin 930 adet uyuşturucu hap, çeşitli türlerde 209 gram uyuşturucu madde, 2 tüfek, 3 av tüfeği kartuşu, 1 tabanca, 2 şarjör, 44 adet fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 55'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı, 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

