Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Karadere köyündeki ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler S.K, M.S. ve Y.A'yı gözaltına aldı.
Bölgedeki araştırmalarda, 176 gram skunk, 31 kök Hint keneviri ve öğütme aparatı ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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