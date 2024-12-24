Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı tutuklandı, 7.500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

24.12.2024 19:46
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Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Aralık'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 5 operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu madde temini sağlayarak sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı değerlendirilen A.K'nin ikametinde yapılan aramada 4 parça halinde toplam 3 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

20 Aralık'ta yapılan operasyonda ise uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.Ç'nin kullandığı otobüs narkotik maddeler, narkotik dedektör köpeği "Zeytin" eşliğinde arama yapıldı. Aramada, çuvallar içinde bulunan deterjan bidonlarına zulalanmış 8 parça halinde 4 kilo 250 gram skunk bulundu.

Soruşturmayı genişleten ekipler, A.Ç. ve onunla ortak hareket ettiği tespit edilen M.Ş. ve Ö.G'yi de gözaltına aldı.

Diğer operasyonlarda ise uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen E.T, Y.A. ve E.D. gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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