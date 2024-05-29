Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.U. ve K.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan operasyonda 6 kilogram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu tüfek, tabanca ve 27 fişek ele geçirildi. S.U. ve K.E, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

29.05.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, "Riskli Bölge Dar Alan Narko Sokak" çalışmaları kapsamında, S.U. ve K.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Takibe alınan S.U. ve K.E. yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından zanlıların ikametlerinde narkotik köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu tüfek, tabanca ve 27 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U. ve K.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Yalova, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:58 Bursa’da baba dehşeti 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu Bursa'da baba dehşeti! 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
18:25 Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye’yi ilgilendirmez Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez
15:25 CHP’li Pala’dan diyaliz merkezindeki skandalla ilgili “klima“ iddiası: Hastalara verilen suya kimyasal karışmış CHP'li Pala'dan diyaliz merkezindeki skandalla ilgili "klima" iddiası: Hastalara verilen suya kimyasal karışmış
21:47 Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran’da kim olduğunu öğreneceksiniz Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz
21:28 A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım’a gönderildi A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi
20:49 Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’den alacağım yok“ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
20:26 “Refah’taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı“ sorusuna Blinken’dan kaçamak yanıt "Refah'taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken'dan kaçamak yanıt
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
19:36 En pahalı futbolculardan biri oldu Arda Güler’e biçtikleri değere bakın En pahalı futbolculardan biri oldu! Arda Güler'e biçtikleri değere bakın
19:24 Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha
18:32 Aziz Yıldırım’ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 22:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement