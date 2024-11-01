Yalova\'da Yasa Dışı Midye Avcılığına Ceza

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YALOVA'da yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 3 teknede bulunan 11 şüpheliye toplamda 849 bin 940 lira para cezası kesildi. Teknelerde bulunan 20 ton midye denize döküldü.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde 3 teknenin yasa dışı midye avcılığı yaptığını belirledi. Savcılıktan alınan izin sonrası Sahil Güvenlik ekipleri, takibe aldıkları teknelere baskın düzenledi. Teknelerde bulunan 20 ton midye denize döküldü. İzinsiz midye avcılığı yapan 11 şüpheliye, 'Kabahatler Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 849 bin 940 lira idari para cezası kesildi. Midye avcılığında kullanılan tekne ile av aletlerine ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.