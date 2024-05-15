Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.
Yalova-İzmit kara yolu üzerinde Kocaeli istikametine seyir halindeki 5 aracın önlerindeki taşıtların ani fren yapması nedeniyle zincirleme kazaya neden oldu.
3 hafif ticari, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmazken, tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.???????
Son Dakika › Güncel › Yalova'da zincirleme trafik kazası: 5 araçta hasar oluştu - Son Dakika
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