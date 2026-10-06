Yalova'daki atık tesisinden denize sızıntı YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL ceza getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'daki atık tesisinden denize sızıntı YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL ceza getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova\'daki atık tesisinden denize sızıntı YAKAB\'a 5 milyon 34 bin TL ceza getirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre Bakanlığı, Yalova Çiftlikköy'deki katı atık depolama sahasından Marmara Denizi'ne sızıntı nedeniyle YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL ceza uyguladı. Denetimde, arıtılmayan kirli suyun hat tıkanması sonucu dere yoluyla denize ulaştığı belirlendi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, katı atık depolama tesisinden kaynaklanan sızıntı sularının Marmara Denizi'ne karışması nedeniyle Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne (YAKAB) 5 milyon 34 bin TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, Ro Ro Limanı ve Dantel Sitesi arasındaki dereden denize kirli su ulaştığı ihbar üzerine bölgede denetim başlattı. İncelemede; Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyünde bulunan Yalova Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndan arıtma işlemine tutulmayan kirli suyun mevcut hatta yaşanan tıkanma sonucu dere yoluyla Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilikle ilgili YAKAB'a, 5 milyon 34 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: DHA
Marmara DeniziÇiftlikköyYalovaGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Polisi radyatör suyu ikna etti Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
14:52
Fenerbahçe’yi cehennem gibi fikstür bekliyor 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:54:05. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'daki atık tesisinden denize sızıntı YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL ceza getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei