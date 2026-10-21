Yalova\'nın Japonya ile dostluk simgesi Barış Çanı, çalındığı parktan çıkıp hurdacıda ortaya çıktı

Yalova ile Japonya'nın Tonami kenti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık 'Japon Barış Çanı', çalındıktan 35 gün sonra 26 bin TL'ye satıldığı hurdacıda bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki parkta bulunan Japon Barış Çanı, 14 Eylül'de çalındı. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. İncelenen kamera görüntülerine göre, 3 şüpheli olay günü saat 03.28'de Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evden çıktı. Plakasız, gri renkli 3 tekerlekli elektrikli bisikletle hareket eden şüpheliler, saat 03.57'de çanın bulunduğu parka geldi.

KULBUNU KESİP BİSİKLETE YÜKLEDİLER

Şüpheliler, yanlarında getirdikleri demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını kesti. Ardından 87 kilogram ağırlığındaki çanı bisikletin kasasına yükleyen şüpheliler, bölgeden ayrıldı. Şüphelilerin çanı taşıdıkları sırada mahalledeki rampada elektrikli bisikletin şarjının bittiği, bunun üzerine çanı Bağlarbaşı Mahallesi'ne taşıdığı, polisin takibinden kaçmak amacıyla da elektrikli bisikletin ön kısmını kartonla kapattıkları da bildirildi.

Fiziki takip ve araştırmalar sonucunda 3 şüpheliden 2'si 19 Ekim'de yakalandı. Çanın, çalınmasından yaklaşık 1 hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki hurdacıya 26 bin liraya satıldığı öğrenildi. Çalınan çan, olaydan 35 gün sonra şüphelilerin belirttiği hurdacıda bulundu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Japon Barış Çanı'nın çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışma kapsamında yakalanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

3 HURDACIYA ADLİ İŞLEM

Çanı satın alan 3 hurdacı hakkında da 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan adli işlem uygulandı. Bulunan Japon Barış Çanı, yeniden sergilenmek üzere Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.