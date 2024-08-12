Yalova'dan bisikletiyle Muş'a gelen aktivist kadın, Berivanlarla birlikte koyun sağdı - Son Dakika
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Yalova'dan bisikletiyle Muş'a gelen aktivist kadın, Berivanlarla birlikte koyun sağdı

Yalova\'dan bisikletiyle Muş\'a gelen aktivist kadın, Berivanlarla birlikte koyun sağdı

Eğitimci Rahile Eren, bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olduğunu vurgulamak için Yalova'dan Muş'a kadar bisikletle seyahat etti. Muş'a geldiğinde kadınlarla birlikte koyun sağdı ve bisikleti tanıttı.

12.08.2024 19:37
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Yalova'dan bisikletiyle Muş'a gelen aktivist kadın, Berivanlarla birlikte koyun sağdı

MUŞ - Bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olarak önemine dikkat çekmek amacıyla Yalova'dan Muş'a kadar pedal çeviren Eğitimci Rahile Eren, geldiği kentte kadınlarla birlikte koyun sağdı ve bisikleti tanıttı.

Yalova'da yaşayan ve Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olan Rahile Eren, karbon ayak izini azaltmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla ülke genelinde bisikletle seyahat etmeyi yaygınlaştırmaya hedefliyor.

Sağlıklı yaşama, temiz çevreye dikkat çekmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için "Ütopyaya Pedallayan Kadın" isimli bir proje başlatan Eren'in şu anki hedefi, Türkiye'nin doğu illerini bisikletle gezmek. Kadınlara bisikleti tanıttırıp farkındalık oluşturmak isteyen Eren, ovada denk geldiği Berivanlarla süt sağıp projesini tanıttı. Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu söyleyen Eren, geldiği Muş'ta kadınlarla koyun sağdı. Bisikleti kadınlara anlatan Eren, "Amacım 81 ilde bisikleti aktifleştirerek sosyal yaşantının bir parçası haline getirmektir. Bu günde Muş'tayım. Burada tur esnasında Berivanlara denk geldim. Onlarla sohbet ettim. Onlar bana süt sağmayı öğretti bende onlara bisikletin kullanımını öğrettim. Bisikletle doğada çok kolay sürüşler yapabilirler. Arabanın giremediği her yere bisikletle gidebilirler. Berivanların sağdığı iki kova süt üzerine bende süt sağdım. Daha önce ege bölgesinde bisiklet turları düzenledim. Yeni hedeflerim arasında doğu illeri var. Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ü gezdim. Şimdi ise Muş'a geldim" dedi.

Kaynak: İHA

Yalova, Muş, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'dan bisikletiyle Muş'a gelen aktivist kadın, Berivanlarla birlikte koyun sağdı - Son Dakika

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