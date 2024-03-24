Yalova Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Animasyon Film Hazırladı

Yalova Emniyet Müdürlüğünce, dolandırıcılık olaylarına karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla animasyon filmi hazırlandı.
Dolandırıcılık olaylarının faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdüren Yalova Emniyet Müdürlüğü, suçun işlenmesini önlemeye yönelik faaliyetlere de ağırlık veriyor.
Özellikle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hastane, okul, pazar, feribot iskelesi, işlek caddeler başta olmak üzere insanların yoğun olduğu alanlarda önleyici çalışmalar yürütüyor.
Bu çalışmalarda etkin kullanılan sosyal medya hesapları için içerik üreten Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğündeki 5 kişilik ekip, 5 dakika 36 saniyelik animasyon filmi hazırlayarak, kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtan dolandırıcılara dikkati çekti. Film, Yalova Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
"Animasyon yöntemiyle daha fazla kişiye ulaşabileceğimizi düşündük"
Animasyonu bilgisayarda hazırlayan polis memuru İstemi Kağan Ören, AA muhabirine, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Mesai arkadaşlarıyla seslendirme, montaj ve kurgu çalışmalarını yürüttüklerini belirten Ören, şöyle devam etti:
"Senaryosunu arkadaşlarımızla yazdık, kurguladık ve çeşitli programlar kullanarak vatandaşlarımızın yararına olan bir animasyon filmi hayata geçirdik. Daha önce böyle bir tecrübemiz yoktu. Arkadaşlarımızla uğraşarak kendi emeğimizle bu seviyeye kadar gelebildik. Böyle bir animasyon yaptığımız için çok gururlandık. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için başta hastaneler olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde broşür ve afişlerle bilgilendirmeler yapıyoruz fakat suçlar sanal ortama daha fazla kaydığı için biz de animasyon yöntemiyle daha fazla kişiye ulaşabileceğimizi düşündük."
Seslendirme yapan polis memurlarından Yasemin Türk Kırmaç ise ekip olarak Yalova'yı adım adım dolaşıp insanları bilgilendirdiklerini, bu animasyonun, çalışmalarını destekleyeceğini dile getirdi.
Polis memuru Bülent Nigişgül de seslendirmede görev aldığını ifade ederek, çalışmayı amatör olarak yaptıklarını anlattı.
"Seçimde oy kullanacağınız sandığınız değişti" yazan kısa mesajlara dikkat
Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İdris Akın ise Yalova'da 2023 yılında yaşanan 375 dolandırıcılık olayından çoğunun telefon ve internet dolandırıcılığı olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanlığının zaman zaman mail ve SMS gibi yollarla bilgilendirmeler yaptığını hatırlatan Akın, şunları kaydetti:
"Biz vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Mağdur olmalarını önlemek için gerekli çalışmalar da yapıyoruz ancak Asayiş Şubeye geldiklerinde genelde vatandaşlarımız mağdur olmuş oluyor. İmkanlar dahilinde biz de kendimizi geliştiriyoruz ama en önemli konu bu suçun hiç işlenmemesi. Bu suçun işlenmemesi için de vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz. Biz sadece sahada görev yapmıyoruz, vatandaşımızın bilgilenmesi için stüdyoya giriyoruz, kamera karşısına geçiyoruz, sokaklarda tek tek broşür dağıtıyoruz."
Akın, çeşitli vaatlerle sosyal medyada paylaşılan veya e-posta yoluyla gelen linklere güvenilmemesi gerektiğini belirtti.
Dolandırılanlar arasında kamu görevlilerinin, öğretim üyelerinin de bulunduğunu ifade eden Akın, "Herkes yanılabiliyor. Bizim tek isteğimiz bu yönde gelen arama veya bağlantılara vatandaşlarımızın itibar etmemesi. Son dönemlerde vatandaşlarımıza 'Seçimde oy kullanacağınız sandığınız değişti' şeklinde bilgilendirme SMS görünümünde tuzaklar da kuruyorlar. Bu tuzaklara da vatandaşlarımızın kanmamasını istiyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Yalova Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Animasyon Film Hazırladı - Son Dakika
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