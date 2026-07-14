Vali Usta: 15 Temmuz bir demokrasi zaferidir - Son Dakika
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Vali Usta: 15 Temmuz bir demokrasi zaferidir

14.07.2026 14:25
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Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, FETÖ darbe girişiminin milletin iradesiyle bertaraf edildiğini belirterek, şehitleri rahmetle andı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Usta, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinin milletin istiklaline, istikbaline, demokrasisine ve milli iradesine kasteden hain darbe girişiminin, milletin sarsılmaz iradesi, devletin kararlı duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gösterilen tarihi mücadele sayesinde bertaraf edildiğini ifade etti.

FETÖ terör örgütünün, yıllar boyunca devletin kurumlarına ve kahraman ordunun içerisine sinsice sızarak gerçekleştirmeye çalıştığı bu ihanet kalkışmasını, milletin canı pahasına ortaya koyduğu eşsiz direnişle bozguna uğratıldığına vurgu yapan Usta, şunları kaydetti:

"O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden milyonlarca vatandaşımız meydanlara çıkarak demokrasisine, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkmış; millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin engellendiği tarih değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı büyük bir demokrasi zaferidir. Bu zafer, esareti kabul etmeyen, istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyen aziz milletimizin şanlı tarihine altın harflerle yazılmıştır.

O gece ortaya konulan kararlılık, cesaret ve fedakarlık; Türkiye'nin geleceğine yön veren en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlerken, 15 Temmuz'da sergilenen milli duruş ve ortak irade, ülkemizin en büyük gücü olmaya devam etmektedir. Savunma sanayiinden uzay çalışmalarına, dijital dönüşümden, yapay zekaya ve yüksek teknoloji yatırımlarına kadar birçok alanda hayata geçirilen yerli ve milli projeler, bağımsız Türkiye idealinin en somut tezahürleri arasında yer almaktadır. Milli teknoloji hamlesiyle elde edilen başarılar, milletimizin kendi gücüne olan inancını daha da pekiştirmekte ve ülkemizi geleceğe daha emin adımlarla taşımaktadır."

Herkesin 15 Temmuz ruhunu yaşatma, milli birlik ve beraberliği koruma, demokrasi ve hukuk devletine sahip çıkma, ülkenin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye devam etmeyi görev olarak görmesi gerektiğine dikkati çeken Usta, mesajını şöyle tamamladı:

"Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye'nin teminatı, birlik içinde hareket eden, ortak değerleri etrafında kenetlenen ve milli iradesine sahip çıkan büyük Türk milletidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, vatanı, bayrağı ve mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Milletimizin yazdığı bu destansı demokrasi zaferinin nesilden nesile aktarılmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İrade bizim zafer bizim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Usta: 15 Temmuz bir demokrasi zaferidir - Son Dakika

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