Yalova Valisi: Olumsuz Durum Yok

YALOVA VALİSİ KAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Gemlik merkezli meydana gelen ilimizde de hissedilen 3.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
Zehra BAYKAL/YALOVA,
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