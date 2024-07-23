Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal Partisinden İstifa Etti

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Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kodal, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2024'te belediye başkanı olarak seçildiğini belirtti.

Eşit ve tarafsız hizmet etmek maksadıyla parti kimliğini ve rozetini bir kenara bırakarak, sadece Yalvaç'ın menfaatleri doğrultusunda azimle çalışmayı kendisine ilke edindiğimi ifade eden Kodal, şunları kaydetti:

"Siyasi inancım gereği, Türk Milliyetçiliği fikriyatında önce ülkem ve milletim, sonra şahsım ilkesiyle siyasi partilerin memlekete ve vatandaşa hizmet etmenin bir aracı olarak gördüm, böyle görmeye de devam edeceğim. Aslolan memleketimiz olan kadim şehir Yalvaç'mızı en iyi noktaya getirecek çalışma gayreti içerisinde, herkes ve her kesimle ortaklaşa, barışık bir biçimde işimize odaklanmaktır, işimiz de Yalvaç'a hizmet etmektir. Bu çerçevede, memleketimize ve siz değerli hemşehrilerime daha güçlü ve daha faydalı şekilde hizmet verebilmek maksadıyla, bugün itibarıyla seçimlerde çatısı altında yarıştığım ve seçim döneminden bugüne üyesi bulunduğum İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim. Bu kararımın temelinde, şahsi siyasi amaçlar değil, sadece ve sadece Yalvaç'ımızın daha iyi hizmet alması, daha güçlü bir yönetim sürecinin birlikte oluşturulması bulunmaktadır. Kararımı kamuoyuna duyurur, tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunarım."