Yalvaç\'ta Ekin Tarlasında Yangın

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın zarara neden oldu.
Bağkonak köyünde ekin tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Yalvaç Belediyesi, Bağkonak ve Kuyucak köylerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık üç saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak, söndürdü.
Yangında, 500 metrekare alanda ekili buğday, 150 saman balyası, 10 dekar saman yapılacak posa zarar gördü.
Arazide çalışan traktör ve balya makinesi de yanmaktan son anda kurtarıldı.
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