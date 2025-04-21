Yalvaç'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Özbayat Köyü girişindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yalvaç- Şarkikaraağaç kara yolunda gerçekleşti. T.K.'nın kullandığı 42 ASP 547 plakalı hafif ticari araçla M.Ç. yönetimindeki 06 DA 146 plakalı otomobil Özbayat Köyü girişindeki kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Ç. ile yanındaki eşi E.Ç. ve diğer aracın sürücüsü T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sonrası iki araç da çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Haber- Kamera: Ramazan AYDINLI/YALVAÇ