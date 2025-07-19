Isparta'nın Yalvaç ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kumdanlı köyünde traktör süren Gasım Nabit, evinin önüne saman dökmek için yaklaştığı sırada oğlu Ertuğrul Nabit'i fark etmeyip üzerinden geçti.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul Nabit, kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Yalvaç'ta Trajedi: Baba Traktörle Çocuğunu Ezdi - Son Dakika
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