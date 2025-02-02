Yamaç Paraşütçüsü Aydınlatma Direğine Takıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'ndan atlayış yapan yamaç paraşütçüsü ve yanındaki yolcu, iniş sırasında aydınlatma direğine takıldı.
Amanos Dağları'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yapan İ.Ö. ve yanındaki yolcu, iniş sırasında Atatürk Bulvarı'ndaki aydınlatma direğine takıldı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla paraşütçüleri bulundukları yerden indirerek güvenli alana aldı.
İ.Ö. ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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