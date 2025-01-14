Yamaç Paraşütçüsünün Kaju İsimli Köpeğiyle Havada Keyifli Anları - Son Dakika
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Yamaç Paraşütçüsünün Kaju İsimli Köpeğiyle Havada Keyifli Anları

Yamaç Paraşütçüsünün Kaju İsimli Köpeğiyle Havada Keyifli Anları

Ordu'da yamaç paraşütçüsü Durmuş Şahin, 'Kaju' adlı köpeğiyle birlikte gerçekleştirdiği uçuşu aksiyon kamerası ile kaydetti. İlk kez bir köpekle uçmanın heyecanını yaşayan Şahin, Kaju'nun sakin davranışını vurguladı.

14.01.2025 17:47  Güncelleme: 17:48
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ORDU'da, yamaç paraşütçüsü Durmuş Şahin (45), 'Kaju' adlı köpek ve sahibiyle gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşunu aksiyon kamerası ile kaydetti.

Yamaç paraşütçüsü Durmuş Şahin, Kaju isimli köpek ve sahibiyle birlikte, Altınordu ilçesinde 530 rakımlı Boztepe'ye çıktı. Şahin, Boztepe'deki atlayış pistinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kaju'yu kucağında tutan sahibiyle birlikte havalandı. Şahin, Kaju'nun yamaç paraşütüyle uçuş deneyimi yaşadığı anları ise aksiyon kamerasıyla kaydetti.

Yamaç paraşütçüsü Durmuş Şahin, ilk kez bir köpekle uçtuğunu söyleyerek, "12 yıldır yamaç paraşütü yapıyorum. Bu çok farklı bir deneyim oldu. Kaju, uçuş sırasında hiç zorluk çıkarmadı ve sakin davrandı. Onun için de değişik bir deneyim oldu" dedi.

Kaynak: DHA

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