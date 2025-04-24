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Yamaç Paraşütü Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Yamaç Paraşütü Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Fethiye'deki yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden pilot Tevfik Tek ve yolcu Mehmet Silen, Eskişehir'de defnedildi.

24.04.2025 15:17
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan havalandığı sırada kayalık alana düşüp yaşamını yitiren yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek ile yolcusu Mehmet Buğra Silen'in cenazeleri, memleketleri Eskişehir'de toprağa verildi.

Fethiye'de yamaç paraşütünün düşmesi sonucu hayatını kaybeden amatör pilotluk belgesi sahibi Tek ile yolcu Silen'in cenazeleri, Muğla'dan memleketleri Eskişehir'e getirildi.

Tek için Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Eligüzeller Camisi'nde tören düzenlendi. Tevfik Tek'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine, Tek'in ailesi, yakınları ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı.

Silen'in cenazesi de İnönü ilçesine bağlı kırsal Yenice Mahallesi'ndeki Yenice Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a yamaç paraşütü yapmak için çıkan pilot Tevfik Tek (29) ile yolcu Mehmet Buğra Silen (22), 1900 metre yükseklikteki pistten atlamış, ikili henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düşmüştü.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri, Silen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

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