Yamaç Paraşütü Kazasında Pilot Bayram Kurt Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yamaç Paraşütü Kazasında Pilot Bayram Kurt Hayatını Kaybetti

Yamaç Paraşütü Kazasında Pilot Bayram Kurt Hayatını Kaybetti
19.07.2026 21:59
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Çorum'daki şenlikte düşen yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen 3'üncü Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri sırasında düşerek yaşamını yitiren yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt (48), memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı. Kurt'un düşme anı bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Çorum'un Oğuzlar Belediyesi tarafından dün düzenlenen şenlikler kapsamında Antalya'dan Çorum'a gelen Bayram Kurt, 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Bayram Kurt'un cenazesi kara yoluyla Antalya'ya gönderildi. Kurt, burada kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Öte yandan Kurt'un düşme anı da bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Oğuzlar, Güncel, Yaşam, Pilot, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaç Paraşütü Kazasında Pilot Bayram Kurt Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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