Van Gölü'nde Yamaç Paraşütü Heyecanı - Son Dakika
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Van Gölü'nde Yamaç Paraşütü Heyecanı

Van Gölü\'nde Yamaç Paraşütü Heyecanı

Van'ın Erciş ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, Van Gölü manzarasında farklı bir uçuş deneyimi yaşadı. Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve sporcular, Madavank Tepesi'nden yaptıkları uçuşla ilçenin doğal güzelliklerini keşfetti. Karaloğlu, Erciş'i turizm merkezi haline getirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

10.09.2024 13:47
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Yamaç paraşütü tutkunları, Van'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü manzarasında farklı bir uçuş deneyimi yaşadı.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçenin yamaç paraşütü potansiyelinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, eşi Gamze ve oğlu Mahir Karaloğlu ile sporcuların da aralarında bulunduğu 15 kişilik grup, Çelebibağ Mahallesi'ndeki Madavank Tepesi'ne gitti.

Burada hazırlıklarını yapan Karaloğlu ve sporcular, yaptıkları uçuşla metrelerce yükseklikten Van Gölü'nün ilçenin güzellikleriyle bütünleşen manzarasını görme fırsatı buldu.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada Çelebibağı Mahallesi'ndeki Madavank Tepesi'nden yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eşi ve oğluyla ilk kez böyle bir etkinliğe katıldıklarını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla Madavank Tepesi'nden gerçekleştirdiğimiz uçuşla Van semalarında süzüldük. Bundaki amacımız balık bendi ve inci kefali ile meşhur olan Erciş'imizi, bir turizm merkezi haline getirmek. Bunun için çaba gösteriyoruz. Farklı aktivite ve sportif faaliyetlerle burayı geliştirmek istiyoruz. Bu alanın uçuşseverlere daha güzel bir hizmet sunması için var gücümüzle çalışacağız. Bölgemizin güzelliklerini en iyi şekilde tanıtmak için çaba göstereceğiz."

Gelecek yıl düzenleyecekleri "12. İnci Kefali Kültür ve Sanat Festivali"ne yamaç paraşütü uçuşlarıyla katkı sağlayacaklarını ifade eden Karaloğlu, "Mehmet Sadık Göller hocamızın desteğiyle bölgemizi yamaç paraşütü konusunda cazibe merkezi haline getirmek için çalışacağız. Madavank bölgesi, ülkemizde en iyi uçuş yapılacak alanlardan biri." dedi.

Yaklaşık 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Mehmet Sadık Göller ise bölgeyi 2016'da keşfettiğini belirtti.

Kaymakam Karaloğlu'nun katılımıyla güzel bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Göller, "Her yaz buraya gelerek uçuş yapmak bana heyecan katıyor. Bu sporun burada yaşamasını ve ilerlemesini istiyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum ve bütün yamaç paraşütçü arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Gelsinler, uçsunlar. İnanılmaz güzel ve eğlenceli bir yer. Saatlerce havada kalabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Ferit Akyol da "Yamaç paraşütü ve aynı zamanda Van Gölü'nün farkındalığı için buradayız. İnanılmaz keyif aldık. Kaymakam ve ailesiyle uçuş gerçekleştirdik. Sorunsuz, kazasız bir uçuşumuz oldu. Van Gölü'nü kıyıdan görürdük şimdi yamaç paraşütü yaparak havadan görme imkanı bulduk. İnanılmaz keyifliydi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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