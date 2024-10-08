Yamaç Paraşütünde Rüzgar Kazası

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TEKİRDAĞ'da ikili yamaç paraşütüyle uçan uçuş eğitmeni Erol Arslan, rüzgarın aniden yön değiştirmesi nedeniyle kıyıya, bir başka paraşütle uçan arkadaşı ise denize düştü. Kıyıya yakın yerde denize düşen 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Avcılar'da yaşayan uçuş eğitmeni Erol Arslan, " 'En büyük hobim' dediği yamaç paraşütüyle uçmak için pazar günü arkadaşlarıyla Tekirdağ Şarköy'deki Uçmakdere'ye gitti. Arkadaşıyla birlikte farklı paraşütlerle havalanan Arslan, denize doğru esen rüzgarın bir anda yön değiştirmesi üzerine zor durumda kaldı. Arslan'ın havalandığı paraşüt hızla irtifa kaybetmeye başladı. Aslan dağa çakılmaktan son anda kurtularak kıyıya güçlükle iniş yaptı. Bu sırada irtifa kaybeden arkadaşı ise birlikte uçtuğu kişiyle kıyıya metreler kala suya düştü. O anları görüntüleyen Arslan'ın arkadaşları ise kaydı noktalayarak yardıma koştu.

'RÜZGAR DENİZE DOĞRU SÜRÜKLEMEYE BAŞLADI'

Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Erol Arslan, "Tekirdağ Uçmakdere'deki uçuşlarımızda, eğitim sırasında mevsim geçişlerinde yaşadığımız rüzgarın ani geçişlerinde yaşadığımız bir olay geldi başımıza. Rüzgar denizden eserken bir anda karaya döndü. Denize doğru sürüklemeye başladı. Rüzgar karadan geldiği için bastırıcı etki uygulayarak irtifamızı kaybettirip açık denize doğru sürüklemeye başladı. Aldığımız eğitimlerin faydasını görerek, minimum hasarla inişlerimizi sağladık. Yaklaşık 1.5 km sağ tarafa kayarak, sahilden 2 km uzaklığa indim. Diğer arkadaşım sahile 10-15 metre kala sürüklendi. Kendisi de arkadaşı da yüzerek kurtuldular. Paraşütü kurtardık ama tabii paraşütümüz zarar gördü. Deniz suyundan temizlemesi gerekliyor. Yıkadık kurutmaya uğraşıyoruz" dedi.

'EĞİTİM ALMADAN KESİNLİKLE UÇMASINLAR'

10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını dile getiren Arslan, yamaç paraşütüyle uçacaklara tavsiyelerde de bulundu. Arslan, "10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapıyorum. Anlık hava değişimi daha çok mevsim geçişlerinde oluyor. Geçen yıl Fethiye Babadağ'da benzer olay olmuştu, yine haberlere konu olmuştu. Onlarca pilot sürüklenmişti.10 yıl içinde ilk defa böyle birşeyle karşılaştım. Yeni başlayan arkadaşlarıma tavsiyem; kesinlikle hocalarının sözünden dışarı çıkmasınlar. Başka bir yere uçuşa gitmeleri halinde oradaki yerel pilotlardan birini almadan, kesinlikle onları seyretmeden, eğitim almadan kesinlikle uçmasınlar. Bazıları 'Üç günde uçarım' diyor. Öyle birşey yok. 10 yıldır binlerce uçuşum oldu. İlk günkü heyecan var. Bu olayda açığa sürüklensek Sahil Güvenlik de yoktu. Sahil Güvenlik gelene kadar sorun olurdu" dedi.