Ahmet Yılmaz, Su Altında Kalan Kuşçu Beldesinde Tekne Kaptanlığı Yapıyor - Son Dakika
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Ahmet Yılmaz, Su Altında Kalan Kuşçu Beldesinde Tekne Kaptanlığı Yapıyor

Ahmet Yılmaz, Su Altında Kalan Kuşçu Beldesinde Tekne Kaptanlığı Yapıyor

Kayseri'nin su altında kalan Kuşçu beldesinde Ahmet Yılmaz, 21 yıl önce baraj inşasıyla suya gömülen bölgede tekne kaptanlığı yaparak ziyaretçilerine eski günleri anlatıyor. 50 yaşındaki Yılmaz, baraj nedeniyle göç etmek zorunda kalan köylülerin hatıralarını yad ederken, sular altında kalan arazilerinin hüzünlü hikayesini paylaşarak misafirlerine rehberlik ediyor.

05.09.2024 13:47
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Kayseri'de yaşayan Ahmet Yılmaz, 21 yıl önce inşa edilen Yamula Barajı'nın suları altında kalan Kuşçu beldesinin üzerinde şimdilerde tekne kaptanlığı yapıyor.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu beldesi, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerinde Yamula Barajı'nın inşa edilmesiyle su altında kaldı.

Beldenin su altında kalmasıyla bazı sakinler kent merkezine göç ederken bir kısmı da göle yaklaşık bir kilometre mesafede kurulan yeni yerleşim alanında yaşamını sürdürüyor.

Baraj inşa edilmeden önce çiftçilik yapan 50 yaşındaki Ahmet Yılmaz, suyun yükselmesinden sonra tekne kaptanlığı yaparak ailesini geçindiriyor.

Su altında kalan yerleşim yerlerinin üzerinde yaklaşık 13 yıldır "Reis 38" isimli teknesiyle sefer düzenleyen Yılmaz, suların çekilmesiyle ortaya çıkan eski mahallesindeki yapılar hakkında ziyaretçilerine bilgi veriyor.

Tekne turuna katılan ve daha önce beldede yaşayan bazı vatandaşlar da eski günlerini yad ediyor.

AA muhabirine konuşan Yılmaz, 21 yıl önce bağ ve bahçelerinin baraj yapılmasıyla su altında kaldığını belirterek, köy nüfusunun yarısının şehre, diğer yarısının da yeni yerleşim birimine göç ettiğini anlattı.

"Baba toprağını bırakamadım." diyen Yılmaz, yaklaşık 13 yıldır kaptanlığını yaptığı belediyeye ait "Reis 38" adlı tekneyle vatandaşları baraj üzerinde gezdirdiğini söyledi.

Geçmişi hatırlayınca hüzünlendiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Buradaki araziler komple bizim geçim kaynağımızdı. Meyvelik, sebzelik, bağlık ve bahçeliğimiz komple suyun altında kaldı. Köyümüz yukarıdaki yeni yerleşim yerine göçtü, nüfusumuz azaldı. Ben de baba toprağı olduğundan dolayı bırakamadım. Şu an su altında kalan köyümün üzerinde kaptanlık yapıyorum. Gelen vatandaşlara su altında kalan köyümüzü gezdiriyorum. Onlara rehberlik ediyorum. Turda, köyümün önceki halini, nerede bağımızın bahçemizin olduğunu, evlerimizin olduğu yerleri gösteriyorum. Ziyaretçiler anlatılan hikayeleri duyunca hüzünleniyor ama bizim gibi değil çünkü çocukluğumuz oralarda geçtiği için bizler daha çok hüzünleniyoruz."

"Misafirleri hüzünlendiren tur"

Tekneye binen ziyaretçilerden 67 yaşındaki Adalet Adıgüzel, çocukluğunun Kuşçu beldesinde geçtiğini anlattı.

Su altında kalan beldesini görünce hüzünlendiğini ifade eden Adıgüzel, "Beldemizin hepsi su altında kaldı. Köyümüz çok güzeldi. Burada anılarım tazelendi. Evimi ve bağımın yerini gördüm, camimizi gördüm." dedi.

Tura katılan 50 yaşındaki Bülent Özbakan da eskiden yaşadığı yeri görünce adeta zamanda yolculuğa çıktığını ifade etti.

Eski köyünü özlediğini dile getiren Özbakan, "Burası çok verimli topraklardı, insan baktıkça hüzün veriyor. Eski günlerde buralar çok yeşil alandı. Eski köyümü görünce hüzünleniyorum ister istemez. Çocukluğumun bir kısmı burada geçti." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahmet Yılmaz, Su Altında Kalan Kuşçu Beldesinde Tekne Kaptanlığı Yapıyor - Son Dakika

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