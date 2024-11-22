Yan Duvarı Olmayan Daire Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yan Duvarı Olmayan Daire Şaşkınlık Yarattı

Yan Duvarı Olmayan Daire Şaşkınlık Yarattı

Bahçelievler'de yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin yan duvarı olmadığı ortaya çıktı.

22.11.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın giriş katında yan duvar olmadığı ortaya çıktı.

Hürriyet Mahallesi Neşe Sokak'taki 6 katlı bina iş makineleri yardımıyla yıkıldı. Yıkımı yapılan binaya bitişik 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin yan duvarının olmadığı anlaşıldı.

Soğuk ve yağışlı havada dairenin bir bölümünün açıkta kalması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan aile üyeleri, naylon örtülerle önlem almaya çalıştı.

Giriş katta yaklaşık 12 yıldır kiracı olarak oturan Cezmi Güneş, AA muhabirine, dün görüştüğü müteahhide dairenin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söylediğini anlattı.

Güneş, duydukları güçlü sesle uyandıklarını ve yan binanın kolonlarının devrildiğini düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Baktım ki bizim duvar yıkılmış. Müteahhidi çağırdım. Yıkılan duvarın bize ait olmadığını söyledi. 'Bu duvar yan binaya aittir.' dedi. 'Peki, bizim binanın duvarı nerede?' diye sordum. 'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş.' dedi. Sadece kolonları yapmış, sıvalama yapıp geçmiş. Kışın ortalıkta kalmışız, perişan haldeyiz. Bizim halimiz ne olacak?"

Güneş, ev sahibini de bilgilendirdiğini ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bahçelievler, 3-sayfa, kiracı, Güncel, Hukuk, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yan Duvarı Olmayan Daire Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
09:38 Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 01:32:53. #1.11#
SON DAKİKA: Yan Duvarı Olmayan Daire Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.