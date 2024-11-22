Yan Duvarı Olmayan Daire Şaşkınlık Yarattı

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Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın giriş katında yan duvar olmadığı ortaya çıktı.

Hürriyet Mahallesi Neşe Sokak'taki 6 katlı bina iş makineleri yardımıyla yıkıldı. Yıkımı yapılan binaya bitişik 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin yan duvarının olmadığı anlaşıldı.

Soğuk ve yağışlı havada dairenin bir bölümünün açıkta kalması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan aile üyeleri, naylon örtülerle önlem almaya çalıştı.

Giriş katta yaklaşık 12 yıldır kiracı olarak oturan Cezmi Güneş, AA muhabirine, dün görüştüğü müteahhide dairenin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söylediğini anlattı.

Güneş, duydukları güçlü sesle uyandıklarını ve yan binanın kolonlarının devrildiğini düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Baktım ki bizim duvar yıkılmış. Müteahhidi çağırdım. Yıkılan duvarın bize ait olmadığını söyledi. 'Bu duvar yan binaya aittir.' dedi. 'Peki, bizim binanın duvarı nerede?' diye sordum. 'Sizin binayı yapan müteahhit buraya duvar örmemiş.' dedi. Sadece kolonları yapmış, sıvalama yapıp geçmiş. Kışın ortalıkta kalmışız, perişan haldeyiz. Bizim halimiz ne olacak?"

Güneş, ev sahibini de bilgilendirdiğini ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.