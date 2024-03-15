Basın mensupları yanan ormanlık alanları yeşertiyor

Yanan ormanlık alanları basın mensupları yeşertiyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2021 yılında yanan ormanlık alanlar, yerel ve ulusal gazeteciler tarafından tekrardan yeşertiliyor.
Yüzölçümünün yüzde 36'lık kısmı ormanlık alanlardan oluşan ve her yıl ormanlık alanların arttırılması için fidan dikimlerinin devam ettiği Kahramanmaraş'ta 2023 yılında bin 133 hektarlık alana 1 milyon 750 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilirken, yine 10 tonluk tohum ekimi gerçekleştirildi. 2024 yılında ise Kahramanmaraş'ta bin 429 hektarlık alana toplamda 1 milyon 350 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek.
Ormanlık alanlara fidan dikiminin devam ettiği Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi'nde 2021 Temmuz ayında yangın çıkmış, çıkan orman yangınında ise yaklaşık 10 dekarlık alan zarar görmüştü.
Bulutoğlu mevkiinde yaşanan orman yangınının ardından zarar gören alanlar Kahramanmaraş'ta görev yapan basın mensupları ile tekrardan hayat buluyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte fidanlar toprakla buluştu.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, organizasyon hakkında "Orman Bölge Müdürlüğü olarak biz zaten anayasal zorunluluk gereği yanan ormanlık alanlarını ağaçlandırmakla mükellefiz. Bu alanda Haziran 2021 yılında yanmış bir saha, yandıktan sonra da Kasım ayına kadar da üzerindeki ağaçların temizlenmesi çalışmaları da tamamlandı ve toplamda burada 40 bin fidan dikimi yapıldı ve 100 kilogram da tohum ekimi gerçekleştirildi. Yanan orman alanları Anayasamızın güvencesi altındadır, bu alanlar orman yetiştirme hariç başka bir amaçla kullanılamaz. Bu sahamızda da Kahramanmaraş ilimizdeki yerel ve ulusal basın mensubu arkadaşlarımızı çağırdık ve yanan ormanlık alanlarında neler yapıyoruz onu göstermek istedik. Şimdi de hep beraber fidan dikimi gerçekleştiriyoruz ve bu alana da Basın Ormanı ismini koyduk, hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(MTH-FKE-SO-Y)
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