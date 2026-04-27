Derbinin ilk yarısında iki penaltı pozisyonu vardı. Hakem Yasin Kol, Fenerbahçe'nin penaltısını verirken Galatasaray'ın penaltısını vermedi. Sanchez'in Cherif'e hareketi penaltıydı, ancak Nene'nin Sane'ye hareketi de penaltıydı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, Talisca'nın penaltıyı auta atmasıyla moral kaybetti. Galatasaray, kaçan penaltı sonrası toparlanarak ilk yarıda taç atışından gol buldu. Jakobs'un tacını Lemina indirdi, Osimhen diziyle topu ağlara gönderdi.

İkinci yarıda Galatasaray, Fenerbahçe'ye şok pres yaptı. Hakem Yasin Kol, Yunus Akgün'ün Oosterwolde tarafından düşürüldüğü pozisyonda penaltı verdi. Kaleci Ederson, penaltı sırasında kaleye geçmemekte ısrar edince ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Penaltıyı kullanan Barış Alper topu ağlara gönderdi. 10 kişi kalan Fenerbahçe, Mert Günok'un hatasıyla Torreira'nın golüne engel olamadı. Galatasaray, yanardağ ordusu gibi oynayarak Fenerbahçe'yi farklı yendi. Yasin Kol, cesur kararlarıyla dikkat çekerken, Galatasaray şampiyonluk kupasına sıkı sıkıya sarıldı.