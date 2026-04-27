27.04.2026 10:44
Derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Hakem Yasin Kol'un kararları tartışma yarattı.

Derbinin ilk yarısında iki penaltı pozisyonu vardı. Hakem Yasin Kol, Fenerbahçe'nin penaltısını verirken Galatasaray'ın penaltısını vermedi. Sanchez'in Cherif'e hareketi penaltıydı, ancak Nene'nin Sane'ye hareketi de penaltıydı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, Talisca'nın penaltıyı auta atmasıyla moral kaybetti. Galatasaray, kaçan penaltı sonrası toparlanarak ilk yarıda taç atışından gol buldu. Jakobs'un tacını Lemina indirdi, Osimhen diziyle topu ağlara gönderdi.

İkinci yarıda Galatasaray, Fenerbahçe'ye şok pres yaptı. Hakem Yasin Kol, Yunus Akgün'ün Oosterwolde tarafından düşürüldüğü pozisyonda penaltı verdi. Kaleci Ederson, penaltı sırasında kaleye geçmemekte ısrar edince ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Penaltıyı kullanan Barış Alper topu ağlara gönderdi. 10 kişi kalan Fenerbahçe, Mert Günok'un hatasıyla Torreira'nın golüne engel olamadı. Galatasaray, yanardağ ordusu gibi oynayarak Fenerbahçe'yi farklı yendi. Yasin Kol, cesur kararlarıyla dikkat çekerken, Galatasaray şampiyonluk kupasına sıkı sıkıya sarıldı.

İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:53
Tedesco’yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
