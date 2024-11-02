Yanartaş: Sönmeyen Ateşin Büyüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yanartaş: Sönmeyen Ateşin Büyüsü

Antalya Kemer'deki Yanartaş, Yunan mitolojisindeki Chimera'dan adını alıyor ve yüz yıllardır yanıyor.

02.11.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık "Chimera"dan alan Yanartaş, yüz yıllardır sönmeyen aleviyle dikkat çekiyor.

Beydağları Sahil Milli Parkı içinde Ulupınar Mahallesi'nde yer alan, Çıralı Plajı'na bir kilometre uzaklıktaki Yanartaş, turistler kadar doğaseverlerin de rotasında bulunuyor.

Ormanın içinde bir kilometrelik zorlu patika yollardan geçilerek ve merdivenlerden çıkılarak ulaşılan Yanartaş, tarihi Likya Yolu'nda yer alıyor.

Özellikle tarih ve doğa meraklıları ile yabancı turistler, Likya Yolu'nun Yanartaş mevkisinde mola vererek, çadır kurup kamp yapıyor.

Buradaki Bizans döneminden kalma kiliseye ait kalıntıları gezen doğaseverler, adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık "Chimera"dan alan Yanartaş'ta yüz yıllardır sönmeyen alevleri izleme fırsatı buluyor.

Hem yürüyüş yapma hem de bölgedeki Arbutus cinsinden sandal, zeytin, menengiç, sedir, funda, keçiboynuzu, katran başta olmak üzere farklı tür ağaç ve bitkileri inceleyebilen ziyaretçilerden Ramiz Acar, eşiyle tatil için Sinop'tan geldiklerini, Yanartaş'ın sönmeyen ateşini görünce şaşırdıklarını söyledi.

Yanartaş'a çıkmak için zorlu yolu yürüdüklerini anlatan Acar, "Eşim görmeyi çok istedi, zor da olsa çıkmayı başardık. Alevlerin taşların arasından çıkması çok ilginç." dedi.

"Yılda 100 bin ziyaretçi ağırlıyor"

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya da Yanartaş'ın turizm için önemli bir bölge olduğunu dile getirdi.

Yüzyıllardır yanan ateşe merakın her geçen yıl arttığına işaret eden Altınkaya, "Bölgede tatil yapanlar mutlaka Yanartaş'ı görmek istiyor. Yılda 100 bin ziyaretçi ağırlıyor. Turizmin sönmeyen ateşi bu bölge. Geçen sene Cumhuriyet'in 100. yılında, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'tan 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yakmıştı. Önemli organizasyonların startı da buradan veriliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Antalya Kemer, Likya Yolu, antalya, Güncel, Kültür, Turizm, Yaşam, Kemer, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanartaş: Sönmeyen Ateşin Büyüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Yanartaş: Sönmeyen Ateşin Büyüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.