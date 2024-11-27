Yandang Dağı Ziyaretçi Akınına Uğradı

YUEQİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Yueqing kentindeki Yandang Dağı manzara noktasındaki gökyüzü yürüyüş yolunda ilerleyen turistler, 26 Kasım 2024.
Çin'in önde gelen ulusal manzara alanlarından biri, aynı zamanda bir orman parkı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan jeopark olan Yandang Dağı, muhteşem manzarası ve zengin tarihi kültürüyle milyonlarca ziyaretçinin ilgisini çekiyor. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)
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