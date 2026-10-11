Yandex'in Vladimir veri merkezi İHA saldırısında durdu, 5 bin kişi elektriksiz kaldı

Rus teknoloji şirketi Yandex, ülkenin Vladimir bölgesindeki veri merkezinin insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü ve faaliyetlerinin tamamen durduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, gece saatlerinde İHA ile yapılan saldırının ardından acil durum ekipleri ile Yandex uzmanlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, Yandex Cloud altyapı hizmetlerinin acil durum koşullarında sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, müşterilere alternatif sistemlerini devreye almaları tavsiye edilirken, teknik destek kanallarında da aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev de bölgedeki altyapıya yönelik saldırı nedeniyle yangın çıktığını ve yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezinin devre dışı kaldığını duyurdu.

Yandex, 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezinin, 9 Ekim'de ise Kaluga bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü, Sasovo'daki tesisin faaliyetlerinin tamamen durduğunu, Kaluga'daki tesisin ise altyapısının bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı.