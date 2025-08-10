Yangın Bölgesinde Kaybolan İşçi Bulundu

1) YANGIN BÖLGESİNDE KAYBOLAN ORMAN İŞÇİSİ BULUNDU

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün orman yangının çıktığı bölgede kaybolan orman işçisi Ahmet Kaan Ayhan (23), yapılan arama çalışmalarıyla 10 saat sonra sağ bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ayhan, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kozan ilçesi Kuşkayası mevkisinde dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın bölgesinde görev yapan orman işletme müdürlüğünde görevli işçi Ahmet Kaan Ayhan, arkadaşlarına dinlenmek istediğini söyleyerek uzaklaştı. Ayhan'dan bir süre sonra haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye başta AFAD ve jandarma olmak üzere çok sayıda kurumun arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler saat 21.30'da özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama çalışması başlattı. Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ve Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu da arama çalışmalarını yakından takip etti. Çevreyi tarayan ekipler, 10 saatlik çalışma sonucu saat 7.30 sıralarında Ahmet Kaan Ayhan'a ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ayhan, ambulansla tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Kozan Devlet Hastanesi'ne gelen Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, ziyaret ettiği Ahmet Kaan Ayhan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Etli, "Cumartesi günü yangın ihbarı alan ekiplerimiz olay yerine geldikten sonra söndürme çalışmalarına katılıyor daha sonra Ahmet Kaan Ayhan yorulduğunu ve dinlenmek istediğini söylüyor. Arkadaşları haber alamayınca arama çalışmalarına başlıyor ve bizlere haber veriyor. Bizler de ekiplerle arama çalışması yaptık. Sağ salim bulundu. Herhangi bir hayati tehlikesi yok" dedi. (DHA