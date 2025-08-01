Yangın Çıkartan 2 Kişi Gözaltında

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otluk ve zeytinlik alanda yangın çıkmasına neden oldukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi yakınlarındaki otluk ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çevredekilerin, yangının bölgeye gelen bir grup gencin havaya ateş açmasının ardından çıktığını, grubun daha sonra otomobille ayrıldığını ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Otomobili tespit eden ekipler, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.