Yangın Davasında Avukattan Duygusal Tepki - Son Dakika
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Yangın Davasında Avukattan Duygusal Tepki

09.07.2025 18:51
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Yangında 8 yakınını kaybeden avukat, sanık Elif Aras'a tepkisini 'Ben her gün ölüyorum' diyerek gösterdi.

8 YAKININI KAYBEDEN AVUKATTAN SANIĞA TEPKİ: BEN HER GÜN ÖLÜYORUM

Grand Kartal Otel duruşmasında tutuklu sanık Elif Aras'ın savunma yapmasının ardından mağdur avukatlarının Aras'a yönelik çapraz sorgusuna geçildi. Bir avukat, sanık Elif Aras'a, "Kaçarken yangın butonuna bastınız mı?" diye sordu. Sanık, "Ölümle burun buruna gelmemiş bir insanın bunu merak etmesi normal" diyerek açıklama yaparken, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin "Ben her gün ölüyorum" diye bağırarak tepki gösterdi.

'RAPORU BİLSEM NE KENDİM KALIRDIM NE DE BAŞKASINA İZİN VERİRDİM'

Sanığa, "İtfaiye raporunu bilseydiniz otelde çocuğunuzla kalır mıydınız?" sorusu yöneltildi. Sanık, "Raporu bilseydim ne kendim kalırdım ne de başkasının kalmasına izin verirdim" dedi.

Bir müşteki avukatı ise sanığa, "Eşinizin, büyük bir yangın tehlikesi olan otelde sizin ve çocuğunuzun hayatını tehlikeye atmasına rağmen, ona karşı bir tedbir almadınız. Bu durumda 78 kişiye karşı sorumluluğunuz sadece kağıt üzerinde mi?" diye sordu. Sanık, "Eşimin böyle bir riski bilerek buna müsaade edeceğini sanmıyorum" cevabını verdi.

'VİCDANSA VİCDAN'

Avukat Yüksel Gültekin sanık Aras'a, "Bu olay karşısında utanç duyuyor musunuz, vicdanınız sızlıyor mu?" sorusunu yöneltti. Sanık ağlayarak, "Benim sorumluluğum olmamasına rağmen, dedemin inşa ettiği otelde, çocuk yaşta yönetim kurulu üyesi yapıldığım bir ortamda böyle bir şeyin yaşanması... Vicdansa vicdan" dedi. Bu sırada müşteki yakınları, "Dedenin oteline mi ağlıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Sanık sözlerine "Birçok yerde birçok hata olduğunu görüyorum. Bunun sorumlularına yüce Türk yargısı karar verecektir. Keşke elimden daha fazlası gelseydi, keşke daha fazla bağırabilseydim" diye devam etti.

'GRİLL PLATE'İN ARIZASINI BİLİP BİLMEDİĞİNİ BİLMİYORUM'

Bir avukat, sanık eşi Emir Aras'ın otelde yetkisi olup olmadığını, talimat verip vermediğini ve bu talimatları kimlerden aldığına dair sorular yöneltti. Sanık, "Eşim görevlerini kendi anlattı. Kamera bile bozulsa teknik servise söylerdi diye düşünüyorum. Haberi varsa yaptırırdı ama haberi nereden alacaktı, onu bilemiyorum. Grill plate'in bozulduğunu bilip bilmediğini de bilmiyorum" dedi.

MAHKEMEDEN AFAD'A MÜZEKKERE

Mahkeme başkanı, yangın sırasında otelin otoparkından araçların çıkarılması talimatının verilip verilmediğinin belirlenmesi için AFAD'a müzekkere yazıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Yüksel Gültekin, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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