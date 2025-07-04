Yangın Duruşması İçin Trafik Önlemleri

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılanmasının yapılacağı salonun çevresindeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının dava duruşmasının 07 Temmuz Pazartesi Aşağısoku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde bulunan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nde görüleceği belirtildi.

Açıklamada, duruşmalar dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında 06 Temmuz Pazar saat 21.00'dan itibaren duruşmaların sonlanacağı tarihe kadar, Karadere Caddesi, Sadıklar Sokak, Kemençe Sokak, 4322. Sokak ve Dedeyanı Sokak'ın taşıt trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Söz konusu güzergahlarda park edilmiş araçların trafiğe kapatılacağı belirtilen tarihten önce kaldırılması ve yeni araç park edilmemesi gerektiği anlatılan açıklamada, bu süreçte vatandaşların alternatif yol ve güzergahları kullanmalarının önem arz ettiği kaydedildi.