Yangın Güvenliği Ekipmanları Fiyatları Artıyor

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(TBMM) - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Bolu'daki yangın faciasının ardından yangın güvenliği ekipmanlarının fiyatlarında fahiş artışlar yaşandığına dikkat çekerek, "Bu büyük acının ardından başka bir vicdansızlık ortaya çıktı" dedi. Akburak, "Yangından bir gün önce 414 lira olan yangın tüpünün, felaketin ertesi günü 735 liraya yükseltildiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, yangın güvenliği malzemelerinde yüzde 100'ü aşan fiyat artışları gerçekleşti. Bu, sadece fırsatçılık değil, insan hayatını tehlikeye atan bir ahlaksızlıktır. Felaketi kazanca çevirmek isteyen bu firmalar derhal tespit edilmeli, fahiş fiyat uygulayanlara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır" tepkisini gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Facianın Türkiye'deki yangın güvenliği eksikliklerini ve ihmallerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Akburak, yangın güvenliği ekipmanlarının fiyatlarındaki artışa şöyle tepki gösterdi:

"Bu büyük acının ardından başka bir vicdansızlık ortaya çıktı. Yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman dedektörleri gibi hayati ekipmanların fiyatları fahiş oranlarda arttı. Yangından bir gün önce 414 lira olan yangın tüpünün, felaketin ertesi günü 735 liraya yükseltildiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, yangın güvenliği malzemelerinde yüzde 100'ü aşan fiyat artışları gerçekleşti. Bu, sadece fırsatçılık değil, insan hayatını tehlikeye atan bir ahlaksızlıktır. Felaketi kazanca çevirmek isteyen bu firmalar derhal tespit edilmeli, fahiş fiyat uygulayanlara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Afet anlarında halkın güvenliğini sömürmeye çalışan bu fırsatçılara karşı sessiz kalamayız!