Yangın Kontrol Altına Alındı
OGM, Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
OGM'DEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda kontrol altına aldık. Alevlere karşı omuz omuza mücadele eden tüm kahramanlarımıza ve bizlere destek veren kurumlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?