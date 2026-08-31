Yangın Kontrol Altına Alındı

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda kontrol altına aldık. Alevlere karşı omuz omuza mücadele eden tüm kahramanlarımıza ve bizlere destek veren kurumlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.