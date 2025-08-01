Yangın Korkusu, İtfaiye Kahramanlığı - Son Dakika
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Yangın Korkusu, İtfaiye Kahramanlığı

01.08.2025 12:12
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Bursa'da orman yangını sırasında bağ evi itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Bursa'nın Kestel- Gürsu ilçelerindeki orman yangınında DHA kamerası canlı yayındayken, bir bağ evine ilerleyen alevlerin önü, itfaiye ekibinin ters rüzgara rağmen yaptığı müdahaleyle kesildi. O anlar kameraya yansırken, yaşadığı korku dolu anları anlatan ev sahibi Hüseyin Ünlü (65), "Alevler aşağıdan bizim bağ evine doğru gelince, itfaiye ekibi de bizim evimizi kurtarabilmek için, büyük risk alarak ki olası kötü bir durumda geri çıkma şansları yoktu, evimizin önüne kadar gelerek su bastılar. Allah razı olsun" dedi.

Bursa'da 26 Temmuz'da başlayan ve 4 gün sonra kontrol altına alınan Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını, geride kararmış arazileri ve küle dönmüş ağaçları bıraktı. Alevler sadece ağaçlara değil, orman çevresindeki bazı yapılara da zarar verdi. Yangında çok sayıda ağacın yanı sıra ev, ahır, ağıl ve bahçeler de zarar gördü. 4 gün boyunca süren orman yangınında ekipler, yoğun mücadele etti. 27 Temmuz Pazar günü DHA kamerası Gürsu ilçesinde canlı yayındayken, alevlerin bir bağ evine ilerleyişi, itfaiye ekibinin ters rüzgara rağmen yaptığı müdahaleyle engellenerek, bağ evi yanmaktan son anda kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

'YANGININ NEREDEN GELECEĞİ BELLİ DEĞİLDİ'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan ve yanmak üzere olan evini gözyaşlarıyla izlediğini belirten Hüseyin Ünlü, "O günleri Allah bir daha yaşatmasın. Yukarıdan helikopterler, uçaklar, yerden arazözler, itfaiyeler, vatandaşlar, herkes canla başla çalışıyordu. Yangın bir anda başka bir yere sıçrıyordu. Kozalak patlıyor, ateş bir anda başla yere sıçrıyor. Yani yangının nasıl nereden geleceği belli olmadığı için, biz de burada kendi yerimizi, arkadaşlarımızın yerini gözleyebilmek için anca yukarıda durabildik" diye konuştu.

'O ANI ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Yangının rüzgarın etkisiyle evine doğru ilerlemeye başladığını belirten Ünlü, "Yangın ilk başlarda üst sırtlardaydı, daha sonra rüzgarın etkisiyle aşağı döndü. Rüzgar alevleri yönlendirdi. Alevler benim bağ evime gelince korktuk. O anı anlatmak mümkün değil. Bizim canımız, ciğerimiz yanıyordu. Allah yardımcımız oldu. Sizler de itfaiye de yardım etti. Yangında hasar alan bir tek dış tuvalet. Onun da bir bölümü yandı. Tam bizim bağ evimize gelecekti ki kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

'İTFAİYE RİSK ALARAK EVİMİ KURTARDI'

Ters rüzgara rağmen kendilerini riske atarak, bağ evini kurtaran İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi'ne teşekkür eden Hüseyin Ünlü, "Alevler aşağıdan bizim bağ evine doğru gelince, itfaiye ekibi de bizim evimizi kurtarabilmek için büyük risk alarak ki olası kötü bir durumda geri çıkma şansları yoktu, evimizin önüne kadar gelerek su bastılar. Yani buranın yanmasını önlediler. Buraya sadece bir itfaiye girdi, 3 tanker de geride durup, su takviyesi yaptılar. İnegöl'den gelmişlerdi. Siz de şahit olmuştunuz zaten. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Allah razı olsun. Onlar gerçekten görevlerini yapan, canla başla çalışan arkadaşlarımız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yangının ardından normal hayata dönmeye çalışıyoruz. Yangın kaynaklı hasarlarımızı toparlamaya çalışıyoruz."

Haber: Mehmet İNAN Kamera: Zehra BAYKAL/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yangın Korkusu, İtfaiye Kahramanlığı - Son Dakika

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