Yangın Malzemesi Denetimleri Yapıldı

Güncel

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan yangın malzemesi denetimlerinde, ülke genelinde 395 işletmenin denetlendiğini bildirdi. Bakanlık, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısının 351 olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı, yangın malzemesi denetimleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 27/01/2025 tarihli denetim faaliyetleri çerçevesinde İşletme bulunmayan 4 il dışında, 77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde; denetlenen işletme sayısı 395'tir. Toplam denetlenen ürün sayısı 5.154'tür. Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351'dir."