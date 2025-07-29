Yangın Mücadelesinde Son Görüntüler

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye giden özel bir şirkete ait su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in, kazadan önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yangın bölgesinde yaptığı inceleme sırasında, Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in başkana muz ile ayran ikram ettiği öğrenildi. Kısa süreliğine görüntüye giren iki gönüllünün muz yedikleri anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,