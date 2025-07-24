Yangın Söndürme Çalışmalarında Şehit Olan Orman İşçisi 10 Günlük Eşini Geride Bıraktı - Son Dakika
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Yangın Söndürme Çalışmalarında Şehit Olan Orman İşçisi 10 Günlük Eşini Geride Bıraktı

Yangın Söndürme Çalışmalarında Şehit Olan Orman İşçisi 10 Günlük Eşini Geride Bıraktı
24.07.2025 01:09
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi arasında yangın söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisinden Tolunay Kocaman'ın 10 gün önce evlendiği öğrenildi. İlçede büyük bir üzüntü ile karşılanan Kocaman'ın kısa bir süre önce işe başladığı ifade edildi. Ayrıca, Vali Hüseyin Aksoy, yaralanan orman işçilerini sağlık merkezinde ziyaret etti.

ŞEHİT OLAN ORMAN İŞÇİSİ 10 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasındaki ormanda yangın söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçilerinden Tolunay Kocaman'ın 10 gün önce Burcu Zeybek ile evlendiği öğrenildi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde oturan Kocaman'ın ölümü ilçede büyük üzüntüyle karşılanırken, orman teşkilatındaki işine kısa bir süre önce başladığı belirtildi.

VALİ, YARALI ORMANCILARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, söndürme çalışmaları sırasında yaralanan orman işçilerini tedavi gördükleri Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nde ziyaret etti. Vali Aksoy'un ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Seyitgazi, İhsaniye, Son Dakika

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