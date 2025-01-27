Yangın Tüplerine Fahiş Fiyatla Denetim Düzenlendi

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BURSA Ticaret İl Müdürlüğü, Grand Kartal Otel'deki facianın ardından yangın tüpü satan iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimde, 400-500 TL tutarındaki yangın tüplerini 2 bin TL ve üzerinde satan 10 iş yerine işlem yapıldı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından yangın tüplerini fahiş fiyatlarla satan işletmeleri takibe aldı. 400-500 TL tutarındaki yangın tüplerini 2 bin TL ve üzerinde satan 10 işletmeye tutanak tutuldu. Bu iş yerlerine, Ticaret Bakanlığı tarafından 149 bin TL'den 1 milyon 500 bin TL'ye kadar para cezası yazılabileceğini açıklandı. Denetimlerin ileriki günlerde tüm ilçelerde devam edeceği öğrenildi.