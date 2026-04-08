Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yangında 3. Kattan Atlayan Mesut K. Ağır Yaralı
08.04.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATİH'te yangın nedeniyle 3. kattan atlayan Mesut K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

FATİH'te yangın çıkan 3 katlı binadan atlayan Mesut K., ağır yaralandı. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Mesut K.'nın yola düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Sürreemini Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Mesut K., panikleyerek kendini 3'üncü kattaki pencereden aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mesut K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'ÇOCUK KENDİNİ YAKMIŞ, YANINCA DA PANİK OLMUŞ ATLAMIŞ'

Binanın bulunduğu sokakta yaşayan Gülseren Ayşe Deniz, "Çocuk kendini yakmış, yanınca da panik olmuş atlamış. Ambulanstaymış onu gördüm. Durumu ciddiymiş. Adam anlatıyor, 'Arkama düştü. Hurda gibi döküldü' diyor. Geçen hafta buradan taşınıp gittiler. Anahtarı alıp boş evde niye kalıyorsun" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:50:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.