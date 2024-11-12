Yangında 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

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(İZMİR)- İzmir'in Selçuk ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında, yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşin yaşamını yitirdiği sırada evde olmayan anne Melisa Akcan gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde anne Melisa Akcan'ın hurda toplamak için dışırıda olduğu bir sırada sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler yaşamını yitirdi.

Eşi Hakan Akcan'ın cezaevinde bulunması nedeniyle ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, yangının ardından sinir kiriz geçirdi. Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melisa Akcan, tedavisinn tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.