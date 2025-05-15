Yangında Aileyi Kaybeden İtfaiyeci Tutuklandı - Son Dakika
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Yangında Aileyi Kaybeden İtfaiyeci Tutuklandı

Nazilli'deki yangında eşi ve çocuklarını kaybeden itfaiye personeli Turgay Gezgin tutuklandı.

15.05.2025 20:55
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye personeli Turgay Gezgin'in, olay günü yangın çıkan evine gelip, gittiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin ve olaydan sonra nişanlığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. gözaltına alındı. Gezgin sevk edildiği adliyede tutuklanırken, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgay Gezgin'in olay günü evine geliş, gidişine ait kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Gezgin'in gece saatlerinde ilk olarak evden çıktığı ve saat 07.00'de eve geri dönmesi yer alıyor. Yaklaşık 2 dakika evde duran Gezgin'in tekrar evden çıktığı ve son olarak saat 07.59'da eve giriş yaptığı ve 12 dakika sonra saat 08.11'de evinden ayrıldığı görülüyor.

Haber: Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, Nazilli, Güncel, Dünya, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında Aileyi Kaybeden İtfaiyeci Tutuklandı - Son Dakika

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