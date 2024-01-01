 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan yangında anne, baba ve ikiz çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaşam savaşı veriyor. Yangında hayatta kalan iki kardeşin, evde bulunan hatıraları yürekleri burktu.

01.01.2024 - 13:38,
Abone Ol

Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor (2)

İKİ KARDEŞ KURTULMUŞ

Adana'nın Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde Lamba ailesinin Bulut (9) ve Irmak (7) isimli iki çocukları daha olduğu, ailenin yılbaşını kutlamak için ailece aynı mahalledeki anneanne Selma Lamba'nın yanına gittikleri ortaya çıktı. Yeni yıl kutlamaları bittikten sonra saatin ilerlemesi nedeniyle ailenin evine döndüğü, Bulut ve Irmak'ın uyuduğu için anneannelerinde kaldığı belirtildi. Amca Halil Lamba, iki çocuğun uyuduğu için hayatta kaldığını kaydederek, 'Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı' diye konuştu.

GERİYE HATIRALARI KALDI

Yangında küle dönen evde, geçen yıl okuma-yazma öğrenen Irmak'ın ilk defa şablona yazdığı 'anne' kelimeleri ile Bulut'un kardeşlerine ve annesine yazıp, buzdolabına yapıştırdığı şiirler dikkat çekti. Kaan ile Demir kardeşlerin masanın üstünde yarım kalmış süt biberonları ve buzdolabına yapıştırılmış ultrason fotoğrafları yürek burktu. (DHA)

Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Adana Yüregir, Adana, Ölüm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor - Son Dakika


14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21
Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi

Son Dakika
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21 Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:06:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement