Yangında Kalp Krizi Geçiren İtfaiyeci Vefat Etti

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yangına müdahale sırasında kalp krizi geçiren itfaiye personeli yaşamını yitirdi.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Maraşboğazı mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Serinyol İtfaiye Grubu ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında rahatsızlanan itfaiye personeli Mehmet Aytaş, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aytaş, kurtarılamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Öntürk, mesajında, "Serinyol İtfaiye Grubu personelimiz Mehmet Aytaş'ın, yangın söndürme görevi sırasında kalp krizi geçirerek vefat ettiği haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.