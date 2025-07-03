Yangında Komşusunun Havuzuyla Mücadele Etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Firdevs Üstündağ, orman yangınının evlerine kadar gelmesi üzerine mahallesini terk etmeyerek komşusunun havuzundaki suyla alevlere müdahale etti.

Tosunlar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen Suçıktı Mahallesi'nde oturan 55 yaşındaki Üstündağ, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karşı saatlerce mücadele verdi.

Mahallesinde 13 evin zarar gördüğü yangının söndürülme çalışmalarına destek veren Üstündağ, komşusunun havuzundan çektiği hortumla yangının kendi evine ve yakındaki evlere ulaşmasını engelledi.

Üstündağ, çevresindeki mahalle sakinlerinden de yardım alarak alevlerin ilerlemesinin önüne geçti.

"Müdahale etmesem buradaki 6-7 ev komple yanardı"

Firdevs Üstündağ, AA muhabirine, yangının çok hızlı yayıldığını söyledi.

Yangının evine yaklaşması üzerine havuza giderek hortum yardımıyla alevlerle mücadele etmeye karar verdiğini anlatan Üstündağ, şöyle konuştu:

"Havuzdan hortum alıp alevlere su tuttum. Yukarıda 6 evin yanmasını engelledim. Herkesin çabalaması gerekiyor. Devletimiz geliyor tamam ama bir dakikada 1 ev, 1 can kurtarılıyor. Ben tek başıma mücadele ettim. Köylüler mücadelesini yapsınlar. İlk seferde alevleri evlere ulaşmaması için ben karşıladım, sonra komşularım geldi. Müdahale etmesem buradaki 6-7 ev komple yanardı."

Üstündağ'ın eşi muhtar İrfan Üstündağ da yangının 15 dakika gibi kısa sürede mahallelerine ulaştığını, 450'den fazla arı kovanının yandığını ifade etti.

Mahallelerinden 13 evin tamamen yandığını belirten Üstündağ, "Allah bir daha böyle afet göstermesin. Yapacak bir şey yok. Yangın anında köylü afet merkezinde toplandı. Kimse yatmamıştı. 55 hane var, 13'ü yandı." diye konuştu.

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda dün yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.